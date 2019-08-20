Üniversitelerde kayıt dönemi başladı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Üniversitelerde kayıt süreci başladı. 16-21 Ağustos tarihlerinde E-Devlet üzerinden E-Kayıtlarında yapıldığı süreçte 19-23 Ağustos tarihlerinde üniversitelerde de kayıtlar yapılabilecek. Öğrenciler üniversitelere giderek hem kazandıkları şehri görebilecek hem de kayıtlarını yapabilecek.

Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, öğrencilerin heyecanlı olduğunu e-kayıtın bitmesinin ardından 24 saat içerisinde kayıtlarının onaylandığını vurguladı.

23 Ağustos'a kadar kayıtların devam edeceğini bildiren Ekinci, “Kayıt organizasyonu bizim sorumluluğumuz yürüyor. 16-21 Ağustos tarihleri arasında E-Kayıtlarımız var. Bu tarihler arasında öğrencilerimiz E-Devlet üzerinden kayıtlarını yapabiliyorlar. Kayıtlarını yapan öğrencilerimiz üniversitemize gelmesine ya da herhangi bir belge getirmesine gerek yok. 23 Ağustos'a kadar da kayıtlarımız devam ediyor. O tarihler arasında kayıtlarını yapamayan öğrencilerimiz ya da 2008 yılından önce liseden mezun olan öğrencilerimiz şahsen gelip kayıt yapmaları gerekiyor. KYK Sitesinde de duyuru var. 24 saati aşabiliyor diye bir duyuru var. Öncelikle öğrenci kayıt yapıyor. E-Kayıt olduktan sonra o veriler bir gün sonra sabah bizlere ulaşıyor. Mesela bugün kayıt olan öğrencinin verisi yarın sabah bize ulaşacak. Biz o veriyi fakültelerimize gönderiyoruz onlarda akabinde onaylıyorlar. Dolayısı ile bugün kayıt olan öğrenci yarın öğleden sonra KYK'dan kaydını yapabiliyor. Kaydını da daha sonra KYK'dan sorgulayabilir. Böyle bir süreç var. Onun için öğrencilerimiz telaş yapmasınlar. Mutlaka E-Devletten kayıt yaptıklarında ellerinde bir belge var ise kayıtları olmuştur. 24 saati aşkın süre sonrasında da kayıtları onaylanıyor. Böylece E-kayıtları olmuş oluyor hem de KYK başvurularını yapabiliyorlar” diye konuştu.

Kayıt için okula gelen öğrenciler ve veliler bilgilendirildi.