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Üniversiteli Geçler Çanakkale'de

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Düzceli gençlere sözünü verdiği Çanakkale Kültür ziyaretlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Düzceli gençlere sözünü verdiği Çanakkale Kültür ziyaretlerinin ikincisi gerçekleştirildi.


Düzce Gençlik Merkezi tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Düzce ziyaretinde gençlere yaptığı jest doğrultusunda Çanakkale Kültür ziyaretlerinin ikincisi gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katılım sağladığı geziye 75 genç katılım sağladı. Bir gece Çanakkale'de kalan gençler, Koca Seyit Anıt'ını, Sarıgazi Şehitliği Anıt'ını, Çanakkale Şehitliği Anıt'ını, Lone Pine'yi, 57. Piyade Şehitliğini ve Conk Bayırı gibi tarihi mekanları gezip gördü. Gençler, gezi sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na böyle anlamalı bir etkinlik düzenlettiği için teşekkür ettiler.

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