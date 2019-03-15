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Üniversiteli öğrenciler Yazar Umut Güner ile söyleşide buluştu

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin “Halkla İlişkiler Çalışmaları” kapsamında gerçekleştirdikleri imza-söyleşi etkinliğine Yazar Umut Güner konuk oldu.


İmza töreni öncesi gerçekleştirilen söyleşide, Yazar Umut Güner; yazarlık, edebiyat ve kitabın insan hayatına nasıl yön verdiği ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Söyleşi sonunda Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Güner, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Etkinlik sonunda kitaplarını Güner, öğrencilerin aldığı kitapları imzaladı.

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