İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversitesi öğrencileri ilkokul öğrencileri ile ders yaptı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde uygulanan “Geleneksel Çocuk Oyunları” dersine katılan minik öğrenciler, üniversiteli öğrencilerle birlikte ders yapmanın ayrıcalığını yaşadılar.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde uygulanan “Geleneksel Çocuk Oyunları” dersine katılan minik öğrenciler, üniversiteli öğrencilerle birlikte ders yapmanın ayrıcalığını yaşadılar.


Düzce Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Öğr. Gör. Pelin Ustaoğlu Hoşver'in verdiği derste; misafir öğrencilerle tanışan Düzce Üniversitesi öğrencileri, minik öğrencilere geleneksel oyunları tanıtarak, onlarla birlikte oyunlar oynadı.


Düzce Üniversitesi'nde olmaktan ve üniversiteli öğrencilerle birlikte derse girmekten dolayı mutluluklarını dile getiren Nasırlı İlkokulu yetkilileri, kendilerine bu fırsatı veren Üniversite yönetimine ve Spor Bilimleri Fakültesi yetkililerine teşekkür etti.


“Geleneksel Çocuk Oyunları” dersi, günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.