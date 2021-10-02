Ünlü oyunca Çelebi kütüphanede çocuklarla buluştu

Tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi'de kütüphaneye giderek çocuklarla bir araya geldi.

Düzce'de Halk Kütüphanesi çocuklara yönelik yaptığı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Kütüphanede buluşalım etkinliği ile okullarda ki çocukları kitaplarla buluşturan kütüphane yöneticileri son olarak çocuklarla Düzceli Tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi ile buluşturdu. Türkiye genelinde en çok izlenen filmler arasında bilinen ve Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı Recep İvedik filminin son gösterime girdiği 3 serisinde de rol alan oyuncu Nurullah Çelebi çocuklarla buluştu. Ayrıca, Düzce'de bir farkındalık filmi ile ilgili de çekim çalışmalarına da Kütüphanede destek verildi.