Ünlü oyuncu Umut Oğuz, depremzedeleri güldürdü

Up gösterisi ile Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenip Düzce'ye gelenlere gösteri yaptı. Oğuz, depremzedelerin yüzünü güldürdü.

Bir zamanların ünlü dizileri arasında yer alan ‘Adanalı' ve ‘Kertenkele' dizilerinin başrol oyuncusu Umut Oğuz, Düzce'de Kültür Merkezinde ‘Mıknatıs' isimli tek kişilik Stand-Up gösterisini sergiledi. Kendisinin başlattığı ‘Askıda Bilet' kampanyası ile yüzlerce depremzedenin katıldığı gösteride, depremzedelerin yüzü bir nebze olsun güldü. Depremzedelerin ruh halini gayet iyi anladığını ve bu şekilde bir kampanya ile onları güldürdüğü için mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu Umut Oğuz, “Benim başlattığım bir kampanya var askıda bilet adı. İhtiyacı olan tiyatroya gidemeyen insanlar etkinliklere gidebiliyor. Ben bunu başlattım ama herkese açık bir şekilde devam ediyor. Durumu olan insanlar durumu olmayan insanların biletlerini alıyorlar. Bu akşam etkinliğimizde depremzedelerde vardı. Benim için çok keyifliydi. Bu durumda ülkemizdeki insanları güldürmek çok zor. Her şey yolunda olduğunda ki seyirci ile bu durumda seyirci arasında ki farkı anlıyorsun. Çok eğlendik, çok güldük. Fakat böyle içten yaralıyız. Hala o depremin yarası hepimizde var. Elimizden geldiğince toplumu yukarı kaldırmak, biraz motive etmek için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Normalin 3 katı efor harcadım”

Salonda depremzedeleri güldürebilmek için normalden daha fazla efor harcadığını belirten Oğuz, “Salonun yarısı depremzede kardeşlerimiz ile doluydu. Normalin 3 katı efor harcadım. Çünkü bunu görüyorsun. İnsanların yüzlerindeki burukluğu, kahkaha attılar benim için çok önemliydi. Keşke daha fazla güldürebilseydim dedim. Deprem bölgelerine de gidip oradaki insanlarla da buluşacağım. Yaz aylarında gideceğiz. O zamana kadar biraz daha toparlanmış olur” şeklinde konuştu.

Umut Oğuz kendi yazdığı diziyi yeni sezona yetiştirecek

Korona virüs salgını zamanında dizi yazdığını ve yeni sezon için yazın kamera karşısına geçeceğini belirten Umut Oğuz, “Kendi yazdığım bir dizi var benim. Korona virüs salgını zamanında evlere kapandığımız zamanda yazmıştım. Onu biraz geliştirdik. Bunun çekim için görüşmeleri devam ediyor. Yazın bunun pilot bölümünü çekeceğiz. Dijital platformlarda yayınlanmasını düşünüyoruz. Dijital platform ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. O zaten 10 bölüm olacak. Paket olarak çekeceğiz ve sezona yetiştireceğiz” dedi.