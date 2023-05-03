Ünlü oyuncuların gösterisi büyük beğeni aldı

DÜZCE (İHA) – Ünlü oyuncular Levent Ülgen ve Ahmet Galip Erdal'ın oynadığı “Halktan Biri” tiyatrosu Düzce'de sahnelendi.

Düzce'de tiyatro severler için hazırlanan halktan biri tiyatrosu Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu. Ünlü oyuncu Levent Ülgen ve Ahmet Galip Erdal'ın oynadığı Bahtiyar Engin'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Halktan Biri” tiyatrosuna Düzceliler yoğun ilgi gösterdi. Amerika Başkanının aldığı kararları eleştiren bir vatandaş ile onunla konuşmaya gelen ajanın arasında geçen diyaloğu sahneye yansıtan oyuncular, gösterileri ile büyük beğeni aldı.

Dakikalarca alkışlanan oyun sonrası Ülgen ve Erdal Düzceliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.