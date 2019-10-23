Unutulmaya yüz tutmuş haberleşme araçlarını gördüler

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri PTT'yi gezdi.

PTT'nin 179'uncu kuruluş yıldönümü kapsamında Şükran Öney Anaokulu Meraklı Baykuşlar sınıfı öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş haberleşme araçlarını öğrenmek için postaneye gezi düzenledi. Postacıların görevlerini öğrenmek, mektupların nasıl gönderildiğini bizzat yaşamak ve mektupların giderken hangi aşamalardan geçtiğini kavramak için yapılan gezide çocuklara yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat verildi.