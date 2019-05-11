Üreme sağlığı eğitimleri tamamlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve özellikle anne, bebek ölümlerinin önüne geçmek için programlanan eğitimler kapsamında Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitimler tamamlandı. Eğitimlerin ardından doktor, ebe ve hemşirelere sertifika verildi.

Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından çok sayıda program yürütülüyor. Yürütülen hizmet içi eğitimlerde amaç sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmak. Üreme Sağlığı Hizmet İçi Programı gereğince yürütülen “Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi” “Üreme Sağlığına Giriş”, Üreme Sağlığı Yöntem Danışmanlığı, Güvenli Annelik , Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Gençlere Yönelik Cinsel Sağlık konularında 5 modülden oluşuyor. 2019 yılı 2. Grup eğitimleri 10 Mayıs 2019 tarihinde tamamlandı. ÜSEM Eğitimcileri Dr.Mahir Arslan, Ebe Semra Demirel ve Ebe Canan Sübekçi tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi Üreme Sağlığı Eğitim Salonunda düzenlenen eğitimde 15 günlük eğitimi tamamlayan 5 Doktor, 6 Ebe ve 2 Hemşireye sertifikaları İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından verildi.