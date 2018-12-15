Üreme ve Cinsel sağlık eğitimlerini tamamladılar

Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca birçok program yürütülmekte. Bu programlar kapsamında yürütülen hizmet içi eğitimlerde amaç sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmakta. Üreme sağlığı hizmet içi programı gereğince yürütülen üreme ve cinsel sağlık modüler eğitimi üreme sağlığına giriş, üreme sağlığı yöntem danışmanlığı, güvenli annelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençlere yönelik cinsel sağlık konularından oluşan toplam 5 modülden oluşmakta.

2018 yılı 3. grup eğitimleri gerçekleştirildi. ÜSEM Eğitimcileri Dr. Mahir Arslan, Ebe Semra Demirel ve Ebe Canan Sübekçi tarafından ek hizmet binası üreme sağlığı eğitim salonunda düzenlenen eğitimde 15 günlük eğitimi tamamlayan 4 doktor, 7 ebe, 2 hemşireye sertifikaları İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından verildi.