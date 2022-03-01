Üreten kadınlara eğitimler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi ekipleri, Kadın Emeği Merkezi'nde üretim yapan kadınlara yönelik eğitimlerine devam ederken, kadınlara son olarak kültürel miras hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzce Valiliği tarafından hizmete alınan Kadın Emeği Merkezi'nde üreten kadınlara yönelik eğitimler tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Halk Kütüphanesi'nde üreten kadınlara yönelik somut olmayan kültürel miras ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Somut olmayan kültürel miras müzesi tanıtımı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yaşayan insan hazineleri ve Ustalarla söyleşi programı organize edilirken, Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerleri programa yoğun ilgi gösterdi.