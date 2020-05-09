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Üretilen maskeler vatandaşlara dağıtılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından her gün binlerce üretilen maskeler, vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ulaştırılmaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi Maske Dikim Atölyesi'nde üretilen maskeler, muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara dağıtımı yapılıyordu. Gelen talep üzerine Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle pazaryerlerinde vatandaşlara maske ulaştırmaya başladı. Belirlenen ekipler vatandaşlara bölge bölge maske dağıtımı yaparken, paketli olan maskeleri alan vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

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