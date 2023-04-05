İhlas Haber Ajansı

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Üretim günlük 120'ye çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgeleri için üretimini sürdürdüğü konteyner merkezlerinde günlük üretim sayısını 100’den 120’ye çıkarttı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgeleri için üretimini sürdürdüğü konteyner merkezlerinde günlük üretim sayısını 100'den 120'ye çıkarttı.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan konteyner üretimleri Düzce'de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehirde 4 farklı fabrikada üretimleri süren konteynerler, tırlara yüklenerek direk bölgelere gönderiliyor. Daha önce bin konteyner üretimi yapılması hedeflenen Düzce, bu sayıya çok çabuk ulaştı. Hedeflenen rakam 25 bine yükselirken, 4 fabrikada günlük üretim sayısı 120'ye çıkartıldı. Fabrikalarda tüm teknolojiden yararlanılırken, Düzce Valisi Cevdet Atay'da üretim merkezlerini ziyaret ederek incelemelerini sürdürdü.

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