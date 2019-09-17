Usta oyuncu öğrencilerle buluştu

Büyük bir izleyici kitlesinin de yer aldığı Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı Recep İvedik filminde rol alan Düzceli sanatçı Nurullah Çelebi Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Birçok dizi, reklam ve sinema filmlerinde performansı ile dikkat çeken oyuncu Nurullah Çelebi film, sanat ve toplumsal ilişkiler üzerine okullarda söyleşilere katılıyor. Birçok okulda kariyer günleri programı ve söyleşilere katılan Çelebi öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılıyor.

Nurullah Çelebi son olarak Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Şahsına ve oynadığı karakterlere ilgiden memnun olduğunu ifade eden Nurullah Çelebi: “Türkiye'nin en çok izlenen filmde rol almak beni gururlandırıyor. Söyleşiler nedeniyle öğrenciler ile iyi bir iletişim kuruyorum. Bu sayede kültür, sanat ve toplumsal ilişkiler üzerine gözlemlerimi ve önerilerimi, tavsiyelerimi aktarıyorum. İyi bir ortam oluşuyor” dedi.