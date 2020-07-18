Ustaoğlu'ndan Vali Atay'a hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, son çıkan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliği görevine atanan Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son çıkan valiler kararnamesi ile Düzce Valisi olan Cevdet Atay'a, Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Atay'a yeni görevinde başarılar dileyen Ustaoğlu'na Düzce Valisi de teşekkür etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.