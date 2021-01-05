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Uygulamada uyuşturucu ile yakalananlar gözaltına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri kontrol amaçlı durdurulan bir araç içerisinde uyuşturucu madde yakaladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri kontrol amaçlı durdurulan bir araç içerisinde uyuşturucu madde yakaladı. Araç içerisine bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.


Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri tedbirler kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında kontrol amaçlı durdurulan araçta 21.3 gram paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan biri bayan ikisi erkek 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan sorguların ardından şahıslar Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hakim karşısına çıkartıldı. Yapılan sorguların ardından şahıslardan biri tutuklanarak Çilimli Cezaevine nakil edilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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