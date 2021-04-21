Uygulamadan kaçan sürücüye 15 bin lira ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamayı görüp kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı. Dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve yanındakilere neredeyse aracın değerinin yarısı kadar cezai işlem uygulandı.

Olay, Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Güzergah üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Bu esnada uygulamayı gören M.K. idaresindeki 34 ELG 841 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü ters şeride girerek hızla bölgeden kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında yakalanarak uygulama noktasına geri getirilen sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirlendi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsüne aracının değerinin neredeyse yarısı kadar olan 15 bin 934 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan uygulama noktasında kontrol edilen 5 araç sürücüsüne de muhtelif maddelerden toplamda 11 bin 103 lira ceza uygulandı.