Uygulamalarda yakalanan 35 şahıstan 12'si tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda yakalanan 35 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında uygulama gerçekleştirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince yapılan uygulamalarda, 7 bin 662 şahsın sorgulaması yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise

3 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 59 fişek, muşta, uyuşturucu içiminde kullanılan cam pipo ve 17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ise bir kahvehaneyi ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürledi, 4 şahsı da kumar oynarken yakalandı. Masada bulunan 900 TL paraya el konulurken, kumar oynayan 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.