İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uymayanlara ağır cezai yaptırım var

Düzce Belediyesi marketlerin meyve-sebze reyonlarında ve manavlarda denetim yaptı.

Künye ve etiketlerin kontrol edildiği uymayanlara sözlü uyarılarda bulunularak tekrarlanması halinde cezai işlem yapılacağı belirtildi.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manavlar ve marketlerin sebze-meyve reyonlarında fiyat etiketi, künye ve vergi kontrolü denetimi yaptı. Çok sayıda işyerini halden gelen yetkililerle birlikte denetleyen Zabıta ekipleri, mahsullerde kare kod uygulamasını destekleyecek künyeleri inceledi. Mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelerin sahiplerine sözlü uyarıda bulunan Zabıta müdürlüğü konu hakkında yaptığı açıklamada “Düzce merkezde faaliyet gösteren sebze ve meyve satışı yapan iş yerlerinde zabıta personelimiz ve hal ekipleri tarafından künye, fiyat etiketi ve vergi kontrolü yapılmıştır. Mevzuata uygun satış yapmayan işletmelere ilk olarak uyarıda bulunulmuştur. İkinci ihlalde ise 9 bin 574 TL ceza kesilecektir” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.