Uymayanlara ağır cezai yaptırım var

Künye ve etiketlerin kontrol edildiği uymayanlara sözlü uyarılarda bulunularak tekrarlanması halinde cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manavlar ve marketlerin sebze-meyve reyonlarında fiyat etiketi, künye ve vergi kontrolü denetimi yaptı. Çok sayıda işyerini halden gelen yetkililerle birlikte denetleyen Zabıta ekipleri, mahsullerde kare kod uygulamasını destekleyecek künyeleri inceledi. Mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelerin sahiplerine sözlü uyarıda bulunan Zabıta müdürlüğü konu hakkında yaptığı açıklamada “Düzce merkezde faaliyet gösteren sebze ve meyve satışı yapan iş yerlerinde zabıta personelimiz ve hal ekipleri tarafından künye, fiyat etiketi ve vergi kontrolü yapılmıştır. Mevzuata uygun satış yapmayan işletmelere ilk olarak uyarıda bulunulmuştur. İkinci ihlalde ise 9 bin 574 TL ceza kesilecektir” ifadeleri kullanıldı.