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Uymayanlara cezai işlem

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ve Trafik Zabıta ekiplerinin iş birliği ile yürütülen denetimler çerçevesinde kontrol edilen ilçe ve belde hatlarından komisyonun belirlediği güzergah dışına çıkanlara cezai yaptırım uygulandı.


Düzce Belediyesi bir süre önce çevre ilçe ve beldelerden merkeze yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarının Şehirlerarası Otobüs Terminaline taşınması konusunda karar almıştı. Buna bağlı olarak İl Trafik Komisyonu tarafından belirlenen güzergaha uyum denetimi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ve Trafik Zabıta ekiplerinin ortak çalışması ile düzenlendi.


Düzce Belediyesi bir süre önce şehir merkezi trafiğini rahatlatmak amacıyla ve çevre ilçe ile beldelerden yolcu taşıma sisteminin belli kurallar çerçevesinde düzenli olarak yapılması konusunda aldığı karar doğrultusunda denetim düzenledi. Şehirler arası Otobüs Terminalinden kalkış yapan ilçe ve belde toplu taşıma araçlarının, merkez trafiğinin dışında bir güzergah üzerinde işlemesi konusunda İl Trafik Komisyonu kararını bir hafta önce şoförlere tebliğ eden ekipler, karara uymayanların tespiti için denetim çalışması yaptı. Toplu taşıma sisteminin şehir merkezi araç trafiğinden uzaklaştırılması ve araçların zaman kaybetmeden kolay ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan denetim çalışmalarının belirli aralıklara düzenli olarak yapılacağı bildirildi.

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