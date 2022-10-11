Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 355 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 355 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.