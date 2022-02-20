Düzce'de uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde şüpheli hareketlerle seyir halinde olan otomobili durdurdu. Sürücü B.S.C. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.K.'nin üst aramasını yapan ekipler, 3 ayrı paket halinde toplam 27 gram Bonzai maddesi ele geçirdi. Şüpheli B.S.Ç.'nin kendi ofisinde uyuşturucu madde olduğunu söylemesi üzerine Düzce merkezde bulunan Camikebir Mahallesi'ndeki ofisinde de arama yapan ekipler 3 gram Bonzai maddesi buldu.

Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.