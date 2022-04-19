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Uyuşturucu kullanıcılarına jandarmadan şok baskın

Düzce’de jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Düzce'de jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Düzce'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlar neticesinde 6 fişek halinde 23 gram metamfetamin, 3,3 gram eroin, 16 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hapı ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.


Jandarma ekipleri 13 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlattı.

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