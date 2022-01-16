Uyuşturucu kullanıcısı yol kontrolünde yakalandı

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar, satır ve bıçak ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gölyaka bağlantı yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine S.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu. Şahsın üzerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, 3 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içmede kullanılan aparat, taşınması yasak olan bıçak ve satır buldu. Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.