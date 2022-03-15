Uyuşturucu madde imalatçılarına şok baskın

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce merkezde E.B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan ekipler, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şahsın Düzce Merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde M.U. isimli şahsın işyerinde olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri E.B. ile birlikte işyeri sahibi M.U.'yu gözaltına aldı. Şahısların Jandarma Komutanlığında yapılan sorgularında ise uyuşturucuyu E.B.'nin merkeze bağlı köyde bulunan evinde imal ettiği öğrenildi.

Alınan bilgi üzerine E.B.'nin köyde bulunan evine jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 182 gram kubar esrar maddesi, 24 gram bonzai maddesi, 128 gram kristal halde metamfetamin maddesi, 124 gram sıvı metamfetamin maddesi, toz halde 11 gram extacy maddesi, 156 adet pembe kapsül halde, 24 adet hap formunda toplam 180 adet extacy hap, 55 adet içi boşaltılmış hap kapsülü, 2 adet tabanca, 8 adet 9 mm çapında, 12 adet 7,65 mm çapında toplam 20 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ayrıca şahıslardan E.B.'nin 1 suçtan, M.U.'nun 3 ayrı suçtan arandığı da tespit edildi. E.B. ve M.U. isimli şahıslar, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak Suçundan adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.