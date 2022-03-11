İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı

Düzce’de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı istihbaratına ulaştı. Alınan bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 135 gram metamfetamin, bir gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.


Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.