Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ayrı paket halinde toplam 40 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet kuru sıkından çevirme tabanca, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma süresince yapılan 3 ara yakalamada da 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak haklarında adli işlem yapılan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.