Uyuşturucu satarken yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gümüşova ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Gümüşova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapılmış, şahıstan 190 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.