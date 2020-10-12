İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları baskında 13 fişek halinde toplam daralı 8,9 gr Metamfetamin, 3 fişek halinde toplam daralı 4,3 gr Esrar, daralı 0,6 gram Sentetik Kannobinoid, 1 Adet hassas terazi, 1 Adet cam pipo,1 Adet 7,65 mm tabanca ve 5 Adet 7,65 mm fişek ele geçirdi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda;


Merkez Şehit Murat Demir Mahallesi civarında Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 13 fişek halinde toplam daralı 8,9 gr Metamfetamin, 3 fişek halinde toplam daralı 4,3 gr Esrar, daralı 0,6 gram Sentetik Kannobinoid, 1 Adet hassas terazi, 1 Adet cam pipo,1 Adet 7,65 mm tabanca ve 5 Adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.


Ayrıca gözaltına altına alınan şahıslarla birlikte yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.