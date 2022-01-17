Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Yapılan baskında 19 kilo 500 gram esrar maddesi vakumlu poşetler halinde yakalandı. Ekipler ayrıca uyuşturucudan kazanıldığı düşünülen paraya da el koydu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolu ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan araca otoyolda operasyon yaptı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 38 adet vakumlu şeffaf renkli poşetler içerisinde toplam 19 kilo 533 gram esrar maddesi yakalandı. Ekipler ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bin 605 TL para da ele geçirdi.

Ekipler araçta bulunan şüpheli 3 şahsı Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alarak adli makamlara sevk etti. Şahıslardan 1'isi sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.