İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sevkiyatına Düzce polisi 'dur' dedi

Düzce’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 5 şahıs, gerçekleştirilen operasyonda emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçlarda ve üzerlerinde yapılan aramada 335 gram metamfetamin maddesi, sahte ehliyet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.