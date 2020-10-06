İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce’de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce'de uyuşturucu ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada 2 kilo 288 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgularının ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.