Uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 kişinin Düzce'den uyuşturucu sevkiyatı yaptığı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce'ye başka illerden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahısın yakalanması için ekipler operasyon yaptı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 3 parça halinde toplam 85 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 4 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada şüpheli 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkemeye sevk edildi.