İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu taciri takibin ardından yakalandı

Düzce’de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından teknik takibin ardından otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından teknik takibin ardından otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma çerçevesinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen E.Y. jandarma ekiplerince takibe alındı. Şüpheli, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Gölormanı köyü yolunda 78 ABG 714 plakalı otomobil ile seyir halindeyken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama 10 folyoya sarılı halde 11 kilo 46 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.