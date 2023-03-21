Uyuşturucu tacirlerine otoyolda suçüstü

Düzce'de narkotik polisleri otoyolda durdurdukları araçta 9 kilo 645 gram esrar maddesi yakaladı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde bir ihbarı değerlendiren Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM otoyolu Düzce kesiminde, Batman'dan İstanbul'a gitmekte olan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 kilogram 645 gram esrar maddesi yakalandı. Ayrıca yapılan aramada suçtan kazanıldığı belirlenen bir miktarda para ele geçirildi. Araç içinde bulunan N.R. ve A.D. isimli şahıslar ise gözaltına alınarak Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.