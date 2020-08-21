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Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen ve dur ihtarına uymayan otomobili polis ekipleri kovalamaca sırasında ekip aracı ile çarparak durdurdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen ve dur ihtarına uymayan otomobili polis ekipleri kovalamaca sırasında ekip aracı ile çarparak durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki 2 şahsı gözaltına aldı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı yönünde ihbar aldıkları bir otomobili takibe aldı. Takip sırasında polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda Ekrem E.'nin kullandığı 81 AAY 811 aracı durdurmak istedi. İçinde 2 kişi bulunan araç ise polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 2 şahsın içinde bulunduğu otomobil polisleri peşine takarak hızla ilerledi. Kovalamacada polis ekipleri, Metek TOKİ ışıklı kavşak mevkinde ekip otosu ile otomobile çarparak durdurdu. Canlarını tehlikeye atarak şüpheli otomobili durduran polis ekipleri, araç içindeki 2 şahsı gözaltına aldı.


Trafik ekiplerinin tuttuğu kaza raporunun ardından şüpheli şahıslar ve kullandıkları otomobil, polis nezaretinde detaylı inceleme için Düzce Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

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