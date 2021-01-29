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Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde ve otomobilinde çok miktarda kimyasal ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde ve otomobilinde çok miktarda kimyasal ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklandı.


Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbaratı değerlendirerek Çamlıevler Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahsın evine operasyon yaptı. Ekipler, sahsın üzerinde, işyerinde, evinde ve otomobilinde yaptıkları aramalarda 2 parça halinde 120 gr metamfetamin maddesi, 4 gr sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam pipo, ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 21 adet 7.65 mm fişek ele geçirdi.


Şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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