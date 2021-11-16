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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs operasyon ile yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs operasyon ile yakalandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısın üzerinde ve aracında yapılan aramada 170 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan mevcutlu olarak sevk edildi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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