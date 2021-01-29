Uyuşturucu ticareti yapan şahıslar operasyonla yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele polisleri tarafından Azmimilli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Düzce Azmimilli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs için Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan şahıslar üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 11 fişek halinde toplam 10 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şahıslar emniyette yapılan sorgulamalarının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.