Uyuşturucu ticaretine polisten geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçtan 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada Düzce merkez Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan İstanbul trafiğine kayıtlı araçta bulunan S.G. ve O.Ş. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada; 215 adet Extacy hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 165 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı.