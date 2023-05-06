İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yolcu otobüsünde 2 yolcunun valizinde 25 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yolcu otobüsünde 2 yolcunun valizinde 25 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutulandı.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü Düzce D-100 karayolu üzerinde durdurdu. Otobüste yolcu olan 2 şüphelinin valizinde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.