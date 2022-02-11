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Uyuşturucuyu konserveye saklamış

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, G.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon neticesinde evde yapılan aramada, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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