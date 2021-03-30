İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerinde uyuşturucu bulununca gözaltına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şahıs gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şahıs gözaltına alındı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçede bir şahsın üzerinden 101.5 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.