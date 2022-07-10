Uzman diyetisyen uyardı: "Kavurmaya katı yağ eklemeyin"

Kurban Bayramı'nda insanların nasıl beslenmesi gerektiğine dair bilgiler veren Uzman Diyetisyen Dilara Kefeli, kurban etinin kesilmesinden hemen sonra yenmesinin sindirim sistemi bozuk olan insanlar için sıkıntılara yol açabileceğinden bahsetti. Kurban etinin içerisinde çeşitli mineral ve vitaminler içerdiğini aktaran Diyetisyen Kefeli, veteriner kontrolü olmadan kesilen kurbanın tenya, sarmonella ve tüberküloz gibi hastalıklar barındırabileceğini ifade etti. Midesinde problem olan bireylerin ise eti dinlendirdikten 24 saat sonra tüketmesi gerektiğini vurguladı.

“Kavurma yapıyorsak katı yağ ilave etmemeliyiz”

Et kesmek için kullanılan tahtalara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dilara Kefeli, “Sebze ve meyve kesilen tahtalar ile et doğranan tahtalar farklı olmalıdır ki bulaş riskini azaltalım. Pişirme yönteminde ise fırın, haşlama ve ızgara yöntemleri tercih ediliyor. Fakat kızartmalardan ve kavurmalardan uzak durmalıyız. Mangal yapılacaksa kömürleşmemesi önemlidir. Çünkü kömürleşen etlerin kanser riski vardır. Et, ateşe ne kadar yakın pişerse, vitamin ve mineral kaybı o kadar yüksek olmaktadır. Eğer etli bir sebze yemeği yapıyorsak, içerisine ekstra bir yağ kullanmamalıyız. Kavurma yapıyorsak da katı yağdan uzak durmalıyız. Yani tereyağı, kuyruk yağı ve iç yağ eklemeyip, eti kendi yağı ile ve kısık ateş ile pişirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Kolesterol ya da kalp damar hastalığı olanlar sakatat tüketimine dikkat etsin”

Kurban Bayramı'nda genellikle sakatat tüketiminin arttığını belirten Kefeli, “Bireyde eğer kolesterol yüksekliği veya kalp damar hastalığı var ise sakatat tüketimine dikkat edilmelidir. Et tüketimini genelde öğle yemeğinde tercih edip, akşam ise sebze ya da kuru bakla gibi besinler yenmelidir. Et yemeğinin yanında rafine edilmiş pirinç ve makarna yerine, bulgur ya da esmer pirinç yapılabilir. İçecek olarak da gazlı veya meyve sularına alternatif olarak ayran veya cacık içilebilir. Günlük su tüketimini aksatmamalıyız. Özellikle yaz aylarında 2 ile 2 buçuk litre su tükettiğimizden emin olmalıyız. Gittiğimiz ziyaretlerde hamurlu ya da şerbetli tatlılar ya da çikolatadan uzak durarak, meyve veya sütlü tatlılar tüketilebilir" ifadelerini kullandı.