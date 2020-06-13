Uzman eller projesi Düzce'de başladı

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği 4 pilot il arasında yer alan Düzce'de Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi uygulanmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal kalkınma için hazırladığı Uzman Eller Projesi için 4 ilde pilot uygulama yapılacağını açıklamasının ardından Düzce'de proje başladı. Proje hakkında bilgiler veren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, “ Uzman eller projesine 2019-2020 yılı için İlimizde 51 başvuru vardı. Bakanlık tarafından 25 kontenjan ayrıldı. Uygulanacak projeler arasında hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlemesi, depolaması ve paketlemesine yönelik projeler vardı. Proje kapsamında 12 hak sahibi ile sözleşme imzaladık. 2 hak sahibi projedeki alımları gerçekleştirerek üretime başladı. Hak sahibi yatırımcılara uyguladıkları proje karşılığı 100 bin lira hibe desteği verdik. Gündolaması ve Kabalak köylerinde iki yatırımcımızı bugün ziyaret ettik. Düzce tarımına destek verdikleri için çiftçilerimizi kutluyorum. Projenin amacına uygun olarak tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliği arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek olmasını bekliyoruz” dedi.