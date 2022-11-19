Uzmanından 1 Aralık'ı beklemeyin uyarısı

Lastik bakım servisi müdürü Ümit Sel, sürücülerin 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini dile getirerek, “Hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Bu sebeple 1 Aralıktan önce kış lastiklerine geçişler başlamalı” diye konuştu.

Ülke genelinde 1 Aralık itibari ile zorunlu kış lastiği dönemi başlayacak. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar. Ancak ticari araç sahiplerinin kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihini beklememeleri istenildi.

1 Aralık tarihini bekleyen araç sürücüleri lastikçilerde yoğunluk oluştururken, lastik bakım servisi müdürü Ümit Sel'den son günün beklenmemesi ve kış lastiğinin takılması için zamanın geldiği uyarısı yapıldı. Sel, “Sadece kar olarak ya da adı üzerinde kış lastiği. Yağışlı havalarda, hava sıcaklığının 8 derecenin altına düşmesi ile birlikte kesinlikle kış lastiği olması gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Can güvenliğimiz ve mal güvenliğimiz için bir an önce kış lastiğine geçilmesi gerekiyor. Ben kendi aracıma kış lastiğini taktım. Bu sabah dikkatimi çekti mesela arabama bindim kontağı çalıştırdım. Aracımda dışarısının sıcaklığı eksi 6 derece gösteriyordu. Burada artık kış lastiği takılması gerekiyor. İlk fırsatta kış lastiği takılması gerekiyor. Resmi tarih 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında. Kış çetin geçti, kış uzadı. Şartlar değişti, bu sizin inisiyatifinize kalmış” şeklinde konuştu.

“Kış lastiğinde etiket çok önemli”

Lastiklerin tarihlerinin de çok önemli olduğunu dile getiren Sel, “Kış lastiğinin özellikle diş derinlikleri diğer yaz lastiklerine göre daha farklıdır. Kılcal damarlar olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kış lastiği alınırken yol tutuş performanslarına bakılacak, ses desibellerine bakılacak, kış lastiği alınırken bakılması gereken temel unsurlar bunlar. Tarih kısmı çok önemli. Bayat lastik olmamasına dikkat etmek lazım. 2-3 ay kullanılan bir lastik. Genelde kauçuk yapısı bozulabiliyor. Bu yüzden en yeni tarihi almakta fayda var. Lastiğin üzerinde bunları belirten yerler var. Lastik üzerinde etiketler var. Kış lastiğinde etiket çok önemli” ifadelerini kullandı.