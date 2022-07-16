Uzmanından hamilelik sürecinde pilates tavsiyeleri

Kadınların pilates sayesinde ağrısız bir gebelik süreci geçirebileceklerinden bahseden Pilates Eğitmeni Pelin Telli, “Anne adayları, 12 ve 30'ncu haftalarında ortalama olarak 2 ya da 3 kez pilates yapabilir” dedi.

Teknolojik imkanların artması ile insanlar masa başı işlerde daha fazla vakit geçiriyor. Bundan dolayı da bel ve sırt ağrılarından şikayet ediyorlar. Antrenör Pelin Telli, pilates egzersizlerinin hem yaşam kalitesini hem de hayat konforunu yükselttiğini belirtti.

Kadınların da hamilelik süreçlerini doğru egzersiz yöntemleri sayesinde daha rahat geçirebileceğini anlatan eğitmen Pelin Telli; “Anne adayı, 12 ve 16'ncı haftasında, ortalama olarak haftada 2 ya da 3 kez pilates yapabilir” şeklinde konuştu.

30 ile 45 dakikalık antrenmanlar idealdir

Hamile pilatesi egzersizlerinde, ortalama 30-45 dakikalık bir periyot ile şiddetli ağrıların önüne geçebildiğini aktaran 34 yaşındaki eğitmen Telli; “Anne adayları, hamilelik süreçleri boyunca sadece hormonsal değişimler yaşamaz. Aynı zamanda fiziki olarak da beden ağırlıklarının belli bir bölgeye yoğunlaşmasından dolayı bel ve sırt ağrıları meydana gelir. İşte bu noktada gebelik pilatesi uzmanlığı devreye giriyor” dedi.

“Yaz sürecinde pilatese alternatif olarak yüzme antrenmanları da eklenebilir”

Yüksek tansiyon hastaları için de egzersiz önerileri veren Pelin Telli, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Aşırı kilo ve yüksek tuzlu yiyecekler kesinlikle tansiyonu tetikliyor. Her şeyden önce beslenmeye çok dikkat edilmedi. Sonrasında ise düzenli ve hafif antrenmanlar, tansiyonu kontrol altına alabiliyor. Yaz sürecinde pilatese alternatif olarak yüzme ve hafif tempolu sabah yürüyüşler yapılabilir.”