Uzmanından velilere karne uyarısı

Eğitim sezonunun tamamlanmasıyla birlikte karne alacak öğrencilerin velilerine uzmanından uyarılar geldi. Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanı Öznur Yazıcı, karnenin tek başına değerlendirme kriteri olmadığını ifade ederek “Karne bir sonuç değerlendirmesidir. Karnelerde ki notlar üzerine konuşulacak bir konuyu da beraberinde getiriyor” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de Karne alacak öğrencilerin velilerine seslenen ve bazı uyarılarda bulunan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanı Öznur Yazıcı karne kaygısı taşıyan öğrencilerin velileri başta olmak üzere tüm velilere bazı uyarılarda bulundu.

“Karne tek başına değerlendirme kriteri değildir”

Karnenin tek başına değerlendirme kriteri olmadığını aksine çocukların eksi ve artılarının görüneceği bir sonuç değerlendirmesi olduğunu ifade ederek Yazıcı, “Değerli veliler, uzunca bir dönemin ardından işte o büyük gün geldi. Çocuklarımızdan kimileri için sevinçli kimileri içinse korkulan ve istenmeyen bir gün olacaktır. Karneler hem öğrencilerin hayatında hem de siz değerli velilerin hayatında büyük bir öneme sahiptir. Çocuklarımızın koca bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda ki eksileri ve artıları görebilmemiz için bir sonuç değerlendirmesi olan karneler, üzerine konuşabileceğimiz konuları da beraberinde getiriyor” dedi.

“Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışın”

Öznur Yazıcı, karneler ile birlikte bazı soruların cevaplarının bulunması gerektiğine dikkat çekerek “Çocuklarımız bu notlar ile hedeflerine ulaştı mı? Kendilerini yansıtıyor mu? Güçlü yönlerini fark edebildi mi? Zayıf yönlerini fark edebildi mi? Hangi yönlerini güçlendirmesi gerektiğini fark edebildi mi? Unutmayalım ki çocuklar çok yönlüdür ve gelişimleri süreklidir. Bu bağlamda yaptığımız yorumlar gelişim düzeylerine göre şekillenmelidir. Özetle karneler sadece değerlendirmenin bir alt boyutudur ve başarının tek bir göstergesi değildir. Çocuklarınızla beraber keşfedin, okuyun, paylaşın ve bir tatil planı hazırlayın” şeklinde konuştu.