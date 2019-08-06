Uzun süre güneşte kalmayın uyarısı

Dr. Emin Özlü, yaz mevsiminde güneşten korunmanın cilt sağlığı için çok önemli olduğunu belirterek “güneşten korunmak cilt sağlığı açısından çok önemlidir” dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, yaz mevsiminde güneş tehlikesi ve güneşten etkili korunma yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı. Yaz mevsiminde güneşten korunmanın cilt sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Emin Özlü “Yaz mevsiminde güneşe bağlı olarak güneş yanıkları, güneş lekeleri ve güneş alerjileri gelişebilmektedir. İlerleyen yaşlarda ise uzun dönem güneş maruziyetine bağlı cilt kanserleri ve kanserleşme riski olan güneş lekeleri daha sık görülmektedir. Bu nedenle, güneşten korunmak cilt sağlığı açısından çok önemlidir” dedi.

“Cilt lekelerinin oluşmasında en önemli faktör güneştir''

Güneşin cilt lekelerinin gelişmesinde en önemli etken olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özlü “Güneş maruziyeti cilt lekelerinin gelişmesinde en önemli tetikleyici faktördür. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu günlerde ciltte oluşan lekelere karşı daha dikkatli olunmalı ve tedbir alınmalıdır. Güneş maruziyetine bağlı ‘melazma' olarak ifade ettiğimiz kahverengi lekeler otuz yaş üzerindeki kadınlarda en sık yüzde görülmektedir. Açık tenli kişilerde ise güneşin yıllar içinde oluşturduğu etkiyle ‘lentigo' adını verdiğimiz lekeler daha ileri yaşlarda gelişebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Son yıllarda melanom ve diğer deri kanserlerini daha sık görmekteyiz”

Güneş ışınlarının vücudumuza faydalı etkilerinin olduğunu; ancak kontrolsüz ve uzun süreli güneş maruziyetinin deri kanseri riskini artırdığını ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Özlü “Güneş bazı deri hastalıklarında faydalı etkilere sahiptir ancak aşırı maruziyet kanserojen etkilere neden olabiliyor. Son yıllarda melanom ve diğer deri kanserlerini daha sık görmekteyiz. Özellikle melanom ciddi bir kanserdir ve kesinlikle göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.

“Koruyucu kremleri her iki saatte bir yenileyin”

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için alınması gereken tedbirleri sıralayan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, “Güneşten koruyucu kremleri güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce sürün. Şapka ve gözlük kullanın. Güneşin çok dik açıyla geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Güneş altında iken koruyucu kremleri her iki saatte bir yenileyin. Otuz veya daha üzerinde koruma faktörü içeren güneş koruyucu kremleri tercih edin” önerileriyle açıklamalarını tamamladı.