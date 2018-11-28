Uzungöl'deki yapılaşmaya dikkat çekildi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin düzenlediği Konferanslar Serisinin 36.' sında “Arazi Kullanım Dinamiklerinde Meydana Gelen Zamansal ve Mekansal Değişimlerin Modellenmesi; Uzungöl Örneği” başlıklı konferans düzenlendi.

Son zamanlarda sıkça konuşulan ve medyaya da yansıyan Trabzon Uzungöl'deki betonlaşmaya dikkat çeken Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve Orman Mühendisi Yalçın Sefer, Uzungöl'ün geçmişten günümüze gelişimi ve gelecekteki olası değişimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın ilk sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, yaptıkları çalışmanın amacını ve kapsamını katılımcılarla paylaştı. Arazi örtüsü ve kullanımı hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, doğru arazi kullanımını; “Arazinin doğru şekilde planlanması, doğal afetlerin, yaralanma, ölüm, yapısal hasarlar ve ekonomik kayıplar gibi olumsuz etkilerin azaltılmasında güçlü bir araçtır” şeklinde tanımlayarak, sürdürülebilir bir yaşam için alan kullanımında gerekli incelemelerin yapılması ve ona göre önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Arazi Kullanım Dinamiklerinde Meydana Gelen Zamansal ve Mekansal Değişimlerin Modellenmesi kapsamında Uzungöl'ü inceleyen Orman Mühendisi Yalçın Sefer ise, 1955'ten 2018'e kadar süre gelen değişimi anlattı. 1611 yılında gerçekleşen heyelan sonrasındaki doğal set sonucunda Uzungöl'ün meydana geldiğini belirten Yalçın Sefer, 1955 yılında tüm alanda 688 yapı,1973 yılında ise 746 yapı yer aldığını söyledi.

Günümüze yaklaştıkça yapılaşmanın arttığını ifade eden Orman Mühendisi Yalçın Sefer, 2015 yılına gelindiğinde ise tüm alanda 1382 adet yapının bulunduğunu, bunlardan 831'inin potansiyel çığ, 273'ünün ise potansiyel kaya düşmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Eski yerleşim yerlerinin olası doğal afetlere önlem almak amacıyla korunaklı bölgelerde inşa edildiğini dile getiren Yalçın Sefer, gün geçtikçe artan yapılaşma sonrasında meydana gelen yer sıkıntısı nedeniyle artık doğal afet alanlarında da yapı inşa edildiği tespitinde bulundu.

Eğer bir önlem alınmazsa 2070 yılına gelindiğinde Uzungöl etrafında boş alan kalmayacağına vurgu yapan Orman Mühendisi Yalçın Sefer, kendisine bu araştırma projesinde yardımcı olan Prof. Dr. Abdurrahim Aydın'a, Arş. Gör. Remzi Eker'e ve Düzce Üniversitesi Yönetimine teşekkür etti.

Program sonunda yaptıkları başarılı çalışmalar ve sunum için; Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve Orman Mühendisi Yalçın Sefer'e Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.